Por la fecha 13º de la Bundesliga, el Bayern Múnich con 28 puntos salió nuevamente a defender el liderato tras la pasada derrota ante Augsburgo. Esta vez se repuso y derrotó por la cuenta mínima al Arminia en Allianz Arena, donde logró una histórica marca.

El conjunto Bávaro venía de caer sorpresivamente 1-2 ante Augsburgo y tenía la misión de mejorar su rendimiento ante el modesto Arminia Bielefeld, un rival que se encuentra complicado en la zona baja del fútbol alemán.

Asimismo, el Bayern debió hacer algunos cambios en su esquema, principalmente en el mediocampo, ya que Tolisso reemplazó a Joshua Kimmich, quien no pudo ver acción por resultar positivo de corovanirus y además ser multado con su sueldo por no querer vacunarse.

Un encuentro que no tuvo muchas opciones claras en el primer tiempo, salvo algunos remates propinados por el Bayern que no generó mucho peligro.Ya iniciada la segunda etapa, continuó la misma tónica dominante de los dirigidos por Nagelsmann, que no podían traducir en gol.

Parecía que los de Múnich perderían el liderato ante Borussia Dortmund que hizo su pega al derrotar 3-1 al Wolfsburgo con el expectacular regreso de Haaland que marcó uno de los tantos y se encaramó en el primer puesto con 30 unidades.

Sin embargo, el conjunto Bávaro no quería quedar atrás y pudo materializar su dominio cuando al minuto 71 llegaría la histórica anotación bajo los pies de Leroy Sane con un exquisito remate desde fuera del área que no solo selló la victoria, sino que marcó el gol 102 del Bayern Múnich en Bundesliga y es la máxima cantidad de tantos conseguidos en un mismo año a lo largo del torneo.

Con este triunfo el equipo comandado por Robert Lewandowski (pasó desapercibido en el partido) se mantiene en el primer puesto de la liga alemana con 31 puntos y deberá enfrentarse el próximo sábado 4 de diciembre ante Borussia Dortmund en un duelo por escaparse en la punta. Para que cuatro días más tarde se enfrente al Barcelona por Champions League.

