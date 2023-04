La inteligencia artificial tiene revolucionado al mundo entero, y obviamente también se involucra con el fútbol. La tecnología le da una mano a los directores deportivos para poder encontrar jugadores para sus equipos con características muy definidas, y el Real Madrid lo aprovecha para buscarle un socio a Karim Benzema.

El Gato es el titular indiscutido del cuadro Merengue y renovó hasta 2024, por lo que la misión es hallar un atacante joven que pueda nutrirse con él a su lado y se prepare para ser su reemplazante. "Cuando esté cansado no jugará, pero cuando esté bien lo hará tanto por él como por nuestra parte", confesó Ancelotti sobre el francés. Así, la tecnología ayuda a buscar.

Los tres cracks que la inteligencia artificial le recomienda al Real Madrid

El exfutbolista del elenco madridista, Esteban Granero, es el fundador y CEO de la intelgencia artificial llamada "Olocip", la cual es la única tecnología con la capacidad de contextualizar a un jugador en un equipo concreto. Así, con un sinfín de filtros como ser "un 9 puro" o "que fije centrales" son tres nombres principales los que aparecen.

Marca utilizó la tecnología para buscarle un nuevo compañero a Benzema, y filtró por: "un 9 puro, de edad máxima 21 años, 80 de overall (nota final)". Así, aparecen tres jóvenes cracks los que se toman el podio y empiezan a soñar con llegar al Santiago Bernabéu.

Gonçalo Ramos, con 21 años y 92 de overall, es comparado con Luis Suárez y es el primero en la lista. Con una increíble temporada junto al Benfica, donde suma 25 goles y 11 asistencias en 41 partidos y en Champions League se lució en cuartos de final ante Inter para meter tres goles y tres asistencias a pesar de quedar eliminados. Además, es un '9' con el que Portugal se ilusiona con que hay recambio para el legendario Cristiano Ronaldo, goleador histórico del Madrid.

Según la tecnología, Ramos es el jugador que mejor encajaría en el Madrid actual considerando a Ancelotti, el sistema de juego, compañeros y otros ámbitos, por su 92 de overall que se desglosa en 93 ofensivo, 87 defensivo y 75 en construcción. El jugador, valorado en 28,5 millones de euros y de 1,85 de estatura, tiene un gran dominio en el área y un potente juego aéreo, además de utilizar de muy buena manera ambas piernas.

Folarin Balogun, estadounidense de 21 años, marcó un 88 de overall y rompió un récord que tenía 62 años en Francia. El joven atacante dek Stade de Reims, en préstamo desde el Arsenal, anotó 16 goles y es el delantero más joven desde la temporada 1960-61 que consigue esa cantidad de anotaciones.

El seleccionado inglés, ya que tiene doble nacionalidad, es sin duda una de las grandes revelaciones de la Ligue 1 donde brilla Alexis Sánchez junto al Olympique de Marsella. Registra 19 goles y tres asistencias en 32 partidos jugados, superando los números de estrellas como Lionel Messi y Neymar. Su desglose es de 76 en la parte ofensiva y 88 en construcción, y su valor de mercado es de 14,8 millones de euros.

Finalmente aparece Elye Wahi, con 20 años y 80 de overall. El joven atacante francés cuenta ya tiene ofertas desde la Premier League producto de los 13 goles y cuatro asistencias que ha convertido en 25 duelos con el Montpellier.

Wwahi ha brillado tanto que la prensa inglesa advierte que podría ser el nuevo Harry Kane en caso de que decida aceptar alguna de las propuestas que tiene en el fútbol inglés. En Francia, en tanto, lleva las mismas anotaciones que Neymar en esta temporada de la Ligue 1 e igualó un récord de Mbappé al ser el segundo jugador más joven que anota 25 tantos en la Ligue 1. Su valor es de 17,3 millones de euros.

"No intento batir récords. Si ocurre, estupendo, pero, si no, seguiré trabajando. Ahora se habla mucho de mí, y eso es positivo, pero no voy a parar sólo porque haya batido un récord", confesó hace un tiempo la joven promesa del fútbol mundial.

Por otra parte, Der Zakarian, su entrenador, lo describe y da un vistazo de lo que podría aportarle al Madrid. "Es un auténtico goleador. Tiene talento natural, pero también es un jugador joven lleno de talento. Puede hacer mucho con la pelota. Es capaz de hacer buenos pases", detalló.

Así las cosas, el Real Madrid ya tiene una recomendación de parte de la inteligencia artificial para poder encontrar a su próximo delantero, el que tendrá que asumir que será el reemplazo de Karim Benzema hasta que este comience a bajar su nivel, tal y como él aguantó varios años con Cristiano Ronaldo de emblema. Habrá que esperar a ver si se decide por alguno o si optan por otro jugador.