Fichaje estrella del Leeds United se aburre de Marcelo Bielsa y pide su salida del club

El ex DT de la selección chilena, Marcelo Bielsa, es reconocido como uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol y mentor de una generación de estrategas que intentaron seguir sus pasos en su estilo de juego, intensidad y personalidad.

Sin embargo, hay quienes no entienden su forma de trabajar y simplemente no logran adaptarse a su idea. Trabajar con el Loco no es fácil para cualquier jugador y Rodrigo Moreno, uno de los fichajes de comienzo de la temporada, habría pedido su salida del Leeds United por no captar el estilo del ex DT de La Roja.

Según cuenta el medio inglés The Sun, Rodrigo pidió salir del Leeds United y buscar un nuevo destino para la próxima temporada, ya que, teme que no tendrá lugar en la selección española si no juega habitualmente en el equipo de Marcelo Bielsa y porque no se acostumbra a la posición en la que lo utiliza el argentino.

El Loco usualmente juega con un solo centro delantero y ese lugar es para Patrick Bamford, quien le ha dado grandes resultados, lo que obliga a Rodrigo a jugar por las bandas o detrás del '9'. En esta temporada, el atacante español fue titular en 12 encuentros y convirtió solo tres goles en lo que va de la Premier League.

Cabe destacar que Moreno no fue convocado por Luis Enrique para la fecha FIFA de marzo y ahí nació su preocupación. El Leeds pagó 26 millones de libras por Rodrigo, quien llegó en agosto de 2020, casi en el comienzo de la nueva temporada.

El propio Bielsa trató de explicar la situación del delantero: "Rodrigo llegó al inicio de la competencia. No logró hacer la pretemporada con nosotros. Le tomó cuatro semanas convertirse en titular y luego de jugar su mejor partido con Aston Villa, se enfermó durante 20 días. Luego, después de eso, para volver a su mejor estado le tomó un mes. Jugó de 10 a 12 partidos desde un nivel entre medio a alto".

