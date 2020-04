Hugo el Loco Gatti da la pelea al coronavirus: su hijo informa que evoluciona bien y que “queda poco para irse a casa”

El 23 de marzo, el histórico arquero argentino Hugo Orlando Gatti fue internado en Madrid por síntomas relacionados al coronavirus. Horas más tarde, dio positivo al test de Covid-19 y creció la preocupación, dado que es parte de la población de riesgo a sus 75 años.

Pero el Loco da la pelea como en la cancha. Según informó su hijo, Lucas, el otrora portero da señales positivas en medio de su recuperación que invitan al optimismo de cara a lo que viene en su recuperación.

“Muy buenas a todos. Mi padre continúa internado aunque es verdad que la situación es mucho más alentadora. Hoy la doctora me ha informado de su positiva evolución y que falta poco para comenzar a plantearse la posibilidad de irse a casa”, manifestó el hijo de Gatti en sus redes sociales.

El Loco Gatti con su particular estilo en su época de jugador. (Foto: Getty Images)

De todas formas, puso la pausa para no cantar victoria antes de tiempo. “Ese ‘poco’ que nos queda nos obligar a continuar pidiendo prudencia, cautela y paciencia. Gracias a todos por los mensajes de apoyo que recibimos constantemente”, manifestó.

El propio Loco Gatti relató cómo ha estado en diálogo con El Chiringuito de España, donde es panelista, apuntando que está sacando lecciones para el futuro con total optimismo.

“Miedo no, miedo no tuve. Pero todo esto me envejeció mentalmente. Veo cosas que nunca pensé que iba a ver. No es fácil”, afirmó el ex portero.

Finalmente, manifestó de sus síntomas que “tos tuve siempre, toda mi vida. Es una costumbre ya. Pero fiebre y dolor, no. Esto me vino bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida”.