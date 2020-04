Hugo Gatti y el coronavirus: "Miedo no tuve, pero veo cosas que nunca pensé iba a ver, no es fácil"

La noticia golpeó duramente a los argentinos la semana pasada: el legendario Hugo Orlando Gatti estaba internado en Madrid a causa del coronavirus.

Una semana después, el Loco ya está en condiciones de hablar de lo sucedido y obviamente lo hizo con su programa El Chiringuito. "Miedo, no, miedo no tuve. Pero esto me envejece mentalmente. Veo cosas que nunca pensé iba a ver. No es fácil", aseguró.

Increíblemente calmado el Loco reflexionó sobre lo que está pasando con una mirada positiva pese a todo. "Me vino bien pasar esto para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. Te das cuenta de que un día estás y mañana te fuiste. Pero lo mío nunca fue. No fue nada temible, pero se te pasa por la cabeza. El día que me vaya, el Dios del Cielo me va a decir 'hoy te toca, Loco, despedite'", aseveró.

Consultado sobre las múltiples manifestaciones de apoyo alrededor del mundo, el Loco se mostró feliz. "El cariño de la gente acá en España y en la Argentina lo sé, por supuesto. Pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no sos imbatible", cerró.