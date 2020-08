Horario y dónde ver en vivo Palmeiras vs Corinthians por la final vuelta del Campeonato Paulista

Este sábado el futbol estará imperdible con la Champions League, pero no será lo único en el mundo del balón, ya que Palmeiras y Corinthians definirán al campeón del Campeonato Paulista.

Clásico Paulista o conocido también como "O Derby" será el choque que enfrente a ambos archirrivales y que ya tiene un antecedente, luego de que igualaran sin goles en el partido de ida de la definición en cancha del Timao.

Para esta revancha el escenario será el Allianz Parque de Sao Paulo, lugar que no tendrá público como medidas de seguridad y sanitarias provocadas por la pandemia en Brasil.

Corinthians viene de eliminar en semifinales a Mirassol con la participación del chileno Ángelo Araos, y tendrá en este duelo la oportunidad de ganar el tetracampeonato, siendo su cuarto estadual en fila si es que logran imponerse al ex equipo de Jorge Valdivia.

Sin público se juega el Paulista, aunque a la final de ida no le faltó ambiente en la previa y durante el cotejo. (Foto: Getty)

Palmeiras, por su parte, tiene la ventaja de definir de local y dejó en el camino a Ponte Preta en semis. El Verdao buscará ganar un Paulista luego de 12 años. En 2008 lograron su último estadual con el Mago Valdivia como gran figura.

Em 24 horas, estaremos em campo para a decisão e você estará ligado na TV Palmeiras/FAM acompanhando em áudio e jogando junto com a gente!



Fique ligado, o pré-jogo começa às 15h30 ➤ https://t.co/OMwkvqzdJP #AvantiPalestra #JuntosNaFinal pic.twitter.com/9PJSDP52jB — SE Palmeiras (de ��) (@Palmeiras) August 7, 2020

Un verdadero partidazo para los hinchas del futbol brasileño y que podrás seguir en vivo por TV y en Redgol.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Palmeiras vs Corinthians por la final vuelta del Campeonato Paulista?

Palmeiras vs Corinthians por la final vuelta del Campeonato Paulista jugarán este sábado 8 de agosto a las 15:30 horas de Chile (16:30 hrs de Brasil).

Sexta-feira de muito trabalho no CT Dr. Joaquim Grava! Hoje foi dia dos últimos ajustes antes da grande final do @Paulistao! ⚽�� VAMOS, CORINGÃO!



�� Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/lkvDoFbxyx — Corinthians (@Corinthians) August 7, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Palmeiras vs Corinthians por la final vuelta del Campeonato Paulista?

Palmeiras vs Corinthians por la final vuelta del Campeonato Paulista será transmitido en Brasil por SporTV, Premiere y Rede Globo. En Chile el duelo será emitido en vivo por Globo Internacional, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPOINIBLE**

CLARO: **NO DISPOINIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: **NO DISPOINIBLE**

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo Palmeiras vs Corinthians por la final vuelta del Campeonato Paulista?

Si buscas un link para ver online en Chile a Palmeiras vs Corinthians por la final vuelta del Campeonato Paulista, podrás hacerlo en DirecTV GO y VTR Play.