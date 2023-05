Los hinchas del Celtic de Escocia se hicieron virales por una especial dedicatoria al nuevo rey del Reino Unido, Carlos III. El heredero de la fallecida Isabel II fue coronado como nuevo monarca este sábado, pero los fanáticos del club de Glasgow ya le habían dado la bienvenida al soberano…

El pasado domingo 30 de abril, Celtic visitó al Rangers en el clásico y la postura de la barra foránea no deja espacios a ninguna duda: no sólo no les interesa la monarquía británica, sino que el nuevo rey Carlos III es nuevo foco de desprecio.

“You can shove your coronation up your arse”, cantaron los hinchas del Celtic con la melodía de la popular canción “She'll be coming ‘round the mountain”. La traducción al español es “puedes meterte tu coronación por el culo”.

Con este ambiente de rechazo al nuevo rey, los hinchas del Celtic festejaron además el triunfo por 0-1 ante Rangers, clasificándose a la final de la Copa de Escocia.

Este sábado Carlos III fue coronado en la Abadía Westminster junto a la reina consorte Camilla, como nuevo monarca de todo el Reino Unido en una ceremonia que no se veía desde el 2 de junio de 1953, cuando asumió el trono su madre, Isabel II.

Para tomar posesión oficial del trono y título real, el arzobispo de Canterbury puso sobre la cabeza de Carlos III la corona de San Eduardo, que data del siglo XVII y que fue utilizada por primera y última vez por el monarca hasta que asuma el cargo el príncipe William (está contemplada sólo para la ceremonia de coronación).

¿Dios salve al rey? Los hinchas del Celtic no están muy de acuerdo.

Revisa la "especial" dedicatoria de los hinchas del Celtic al rey Carlos III