El Flamengo de Jorge Sampaoli rescató un valioso empate en su visita a Racing en Buenos Aires por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2023, resultado que le permite ubicarse segundo en el Grupo A con cuatro unidades y con buenas chances de avanzar a los octavos de final.

Más allá del resultado, el encuentro marcó el regreso de Sampaoli como entrenador a suelo argentino, lugar donde no es muy querido por su mal paso por la selección trasandina, donde tuvo un discreto rendimiento en el Mundial de Rusia 2018.

Además, en la Academia no le tienen mucho aprecio al ex Universidad de Chile, ya que en su calidad de DT de la albiceleste fue en varias ocasiones al Cilindro de Avellaneda a ver a Lautaro Martínez, el mejor jugador de la liga argentina en ese entones y a quien finalmente no llevó a la cita planetaria en Rusia.

En esa oportunidad el nacido en Casilda tampoco citó para el mundial a Ricardo Centurión, quien también vivía un buen presente en Racing. En tanto, optó por llevar a Maximiliano Meza de Independiente, lo que obviamente instaló más odio de la fanaticada de la Academia contra el ex DT de la Roja.

“Son decisiones del momento, los vine a ver, los valoro. Mejor que no estaban acá para jugar contra nosotros, porque son muy buenos futbolistas que sienten el fútbol como yo lo hago (…) En ese momento había que tomar una decisión y pensé que por la poca distancia que había entre el Mundial y mi llegada era mejor ir por jugadores con más experiencia en ese tipo de eventos”, afirmó el propio Sampaoli en la conferencia de prensa tras el 1-1 ante Racing.

En ese sentido, el DT de Flamengo también recordó su paso por la selección de Argentina, afirmando que “me tocó un proceso traumático en un momento traumático, tocó lo que tocó. Hice lo mejor que pude, como siempre”.

Revisa el hostil recibimiento de Sampaoli en Avellaneda: