El delantero argentino, Gio Simeone, hijo del Cholo, técnico del Atlético de Madrid, reconoció que es aficionado al equipo colchonero, pero que no cree que pueda jugar allí.

"Soy hincha de ese equipo, pero ¿qué sentido tiene pensarlo? Nunca podré jugar allí, pero estoy contento con lo que he hecho hasta ahora en mi carrera. Es una quimera pensar en eso", señaló en Sportweek.

Sobre su buen presente en el Hellas Verona, comentó: "En el Hellas me sentí bien desde el primer día. Es un grupo de chicos sencillos, en el que no hay diferencias entre los que juegan y los que no".

"Siento que me identifico con la filosofía del Hellas, que es darlo todo. Nadie nos pide que marquemos cuatro o diez goles, sino que dejemos lo que llevamos dentro en cada entrenamiento y en cada partido", añadió.

Luego, afirmó: "Lo estoy haciendo muy bien, pero no he llegado a mi techo. Pero entonces, ¿qué es el techo? No existe. Puedes llegar tan alto como quieras, todo depende de ti".

"El sueño de todo niño es jugar la Champions o ganar el Mundial, pero hoy estoy tan feliz aquí que no necesito pensar en nada más", finalizó.

Gio Simeone vive el mejor momento de su carrera en el Hellas Verona, donde ha marcado 12 goles en 17 partidos jugados en la Serie A.