Los problemas judiciales parecen no tener fin para el futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, pues este viernes se dio a conocer una nueva denuncia que se suma al juicio que tiene pendiente tras la acusación que hizo su expareja sentimental por un grave incidente de violencia doméstica.

Los nuevos cargos por lo que señalan al jugador colombiano vienen por parte de una joven siendo de violación e intento de femicidio. Según diversos medios de comunicación en Argentina, la denunciante afirmó que empezó a verse con el delantero xeneize durante el año 2020.

Sin embargo, la agresión habría ocurrido el 26 de junio del año pasado cuando regresaban de una salida a comer y que, según su alegato, se puso violento. "Llegadas las 22 horas aproximadamente Sebastián había injerido una gran cantidad de alcohol y si bien estaba acostumbrada a verlo en ese estado, empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido -según el denunciado- un encuentro con un compañero de la plantilla", dice el testimonio.

"En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual, razón por la cual, dicha circunstancia hizo que nos retiráramos de la casa/quinta en donde se realizó el asado, ello poco después de las 22 horas aproximadamente", puntualizó.

El relato publicado continúa. "Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'".

Roberto Castillo, abogado de la demandante, habló con TyC Sports sobre este proceso contra Villa. "Hay sobradas pruebas para llegar a una condena, es un delito gravísimo. Es una chica que tuvo miedo durante todo el año y tuvo comunicaciones del entorno. Darle publicidad a su denuncia la resguarda, si no promovió la acción penal antes fue por temor. Quiere cerrar este ciclo, esta pesadilla que vivió", manifestó.