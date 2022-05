Jorge Bermúdez, dirigente de Boca Juniors, se refirió a la acusación del presidente de Always Ready de Bolivia, quien descubrió a gente del equipo xeneize ofreciéndole regalos al árbitro en Copa Libertadores.

Este miércoles Boca Juniors derrotó como visita por 1-0 alAlways Ready en el Hernando Siles de La Paz por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Tras el partido el presidente del equipo altiplánico desató la polémica al asegurar que gente del club xeneize le ofreció regalos a los árbitros antes del partido.

"Boca ganó bien, hizo un gran partido. Lastimosamente no pudimos demostrar nuestro fútbol y nos vamos apenados por ello. Pero ha molestado y lo hacemos público, una denuncia que ha hecho una policía de haber visto a dirigentes de Boca Juniors que habrían entregado obsequios a los árbitros", afirmó.

Luego, señaló: "Lo que se hizo, conjuntamente con el Jefe de Seguridad de Always Ready, es ingresar al vestuario de los árbitros para poder revisar qué es lo que había adentro. Ahí se descubrieron un montón de obsequios que la Policía ha incautado. Ahora yo me pregunto: ¿está permitido regalar obsequios a una persona que va a ser juez de un partido y que va a repartir equilibrio? Bueno, eso es lo que molesta en Always Ready".

Luego, en un video que circuló en redes sociales se vio cómo la policía boliviana incautaba los obsequios en el camarín del cuerpo arbitral encabezado por el peruano Kevin Ortega.

"Si Conmebol no sanciona al árbitro estaría siendo cómplice. No soy quien para decir su hubo soborno o no...lo que sí puedo decirle es que se está haciendo un peritaje de parte de las autoridades pertinentes y ellos son los que van a determinar qué pasó", finalizó el dirigente.

Tras estas declaraciones en Boca Juniors salieron a aclarar la situación a través de el colombiano Jorge Bermúdez, dirigente del club, quien reconoció que esta es una práctica habitual.

“A mí siempre me gusta hablar de cosas serias e importantes… Les voy a decir la verdad, para que todos los sepan. Desde que estamos en Boca Juniors, como Consejo, en cada partido tenemos la cortesía y delicadeza de regalar un presente al cuerpo arbitral… Hay testigos”, explicó.

“Nunca fuimos a pedir la camiseta porque se equivocan ni ahora vamos a ir. Me da risa la situación”, añadió de forma irónica.

“No nos hemos prevenido para evitar hacer un presente que es simplemente una camiseta, y desearle la mejor de las suertes”, finalizó.