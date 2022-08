El caso Byron Castillo sigue dándole dolores de cabeza a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Aunque la Comisión de Disciplina de la FIFA desestimó la denuncia de Chile por nacionalidad fraudulenta en contra futbolista del León de México, las esquirlas siguen golpeando la antesala de participación de La Tri en el Mundial de Qatar 2022.

La nueva polémica la protagoniza el periodista Jorge Barraza, del diario El Universo de Guayaquil, presente en diez ediciones de la Copa del Mundo, pero que no pudo acreditarse para la próxima cita por expresa decisión de la FEF y una explicación que raya con la censura.

"Tenemos pocos cupos y preferimos darlos a medios que se comportaron objetivamente en el caso Byron Castillo, no a El Universo, que no fue objetivo y tuvo una actitud antipatriótica", le dijo la jefa de medios de la federación local, Ximena Crespo.

En diálogo con Redgol, el comunicador de origen argentino y que incluso trabajó para Conmebol, reconoce que "efectivamente, eso me dijo (la jefa de medios). No contestó mi mail, porque no quería que quedara por escrito. Lo dijo verbalmente. Ahora estoy solicitando una acreditación como freelance (periodista sin medio) a la FIFA".

"Te toman de rehén con el tema de las acreditaciones"

Jorge Barraza no oculta su desaliento. "El diario El Universo trató todo el tema de Byron Castillo, publicó más de sesenta artículos sobre el tema y lo único que hizo fue exponerlo objetivamente, sin quitar ni agregar. Eran despachos de agencias internacionales y algunos provenían de Chile, pero lo puso lo que venía. No fue una actitud antipatriótica: se informó lo que tomaba estado público, nada más", asegura el comunicador.

Todo nace de una nueva disposición de la FIFA que delega en las federaciones la decisión de entregar los pases de prensa. "Esta es la punta del iceberg y está pasando en todas las asociaciones. Si uno llega a deslizar una crítica contra, por ejemplo, (el presidente de la federación chilena), Pablo Milad -que no conozco pero debe ser del mismo palo que todos los demás-, el tipo de las acreditaciones viene y dice 'ah, sí... a este jódelo, a este no le des'. Es así", apunta el periodista.

"(Las federaciones) te toman de rehén con el tema de las acreditaciones, porque la FIFA les concedió ese derecho. Antes uno se acreditaba directamente en la FIFA", lamenta el comunicador.

¿Y que viene ahora? "El diario se ha ocupado de mandar una carta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Sociedad Interamericana de Prensa. Y también al Comité de Ética de la FIFA, porque la FIFA entrega esta prerrogativa a las asociaciones para que se haga bien, no para andar chantajeando a la gente", sentencia Barraza.

¿Qué piensa del caso Byron Castillo?



Pese a la molestia por la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de marginarlo del Mundial de Qatar 2022, Jorge Barraza adhiere a la postura de la FIFA en el fallo que desestimó la denuncia chilena contra Byron Castillo, que actualmente es revisada por la Comisión de Apelación del órgano rector del fútbol mundial.

"Hay una realidad", apunta el periodista. "Un juez ecuatoriano habilitó a que se registre a Byron Castillo en el Registro Civil y, a partir de ahí, es ecuatoriano de pleno derecho, ¿no? ¿Quién puede decir lo contrario? Además, ningún otro país lo reclama. Si me hubieras dicho, en este caso que se dice que supuestamente es colombiano, que Colombia dijera que es ciudadano colombiano, habría una disputa. Pero nadie lo reclama"., completa el reconocido profesional.