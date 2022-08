Cuando restan sólo 108 días para el Mundial de Qatar 2022 y la FIFA sigue meditando sobre la apelación de Chile para el caso Byron Castillo; una nueva bomba explota en las manos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol: la denuncia del periodista Jorge Barraza de que le negaron la acreditación por el diario El Universo para cubrir la próxima Copa del Mundo en terreno.

Se trata de uno de los periódicos más tradicionales de Ecuador y el más importante de Guayaquil, la ciudad donde vivió Castillo mientras jugaba en Barcelona. El comunicador, de nacionalidad argentina, es uno de los más reconocidos de continente: trabajó en Conmebol y ha asistido al Mundial en diez oportunidades.

El mismo Barraza expone las razones en una extensa columna y asegura que la jefa de medios de la federación local, Ximena Crespo, se justificó en que tenían "pocos cupos y preferimos darlos a medios que se comportaron objetivamente en el caso Byron Castillo, no a El Universo, que no fue objetivo y tuvo una actitud antipatriótica. Parecía un diario chileno".

Según el reportero, la solicitud se había hecho hace varios meses e incluyó hasta las diez acreditaciones de mundiales anteriores. "El Universo ya sabía que no les daríamos cupos", sentenció la delegada de la FEF en esta versión. "Más allá de lo primitivo de su argumento, su respuesta confirma que se trata de una actitud revanchista", responde Barraza.

Las inconsistencias del caso Byron Castillo



Pero la historia no queda ahí. El periodista Jorge Barraza asegura que la percepción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol además "es errónea" y que "El Universo no fue el disparador de la noticia de que Chile denunciaría a Ecuador por mala inclusión de Byron Castillo, aduciendo que sería un ciudadano colombiano y no ecuatoriano. La especie surgió en Chile".

"Como si viviera en la era medieval, la federación pretendía silenciar por completo el tema, que no se notificara ninguna información sobre Castillo, una aspiración insólita pues no se puede pedir semejante cosa a los medios. Ni el presidente de la República se animaría a hacerlo", sentencia el columnista.

Luego, el profesional advierte que su postura ante el caso quedó expuesta en una columna de opinión de su firma, en la que critica la acción de la federación chilena. Y señala dos inconsistencias surgidas desde la misma federación ecuatoriana, que en su minuto fueron expuestas ante la FIFA por el abogado que representa a Chile, Eduardo Carlezzo.

La primera, cuando el vicepresidente de FEF, Carlos Manzur, reconoció en 2021 que "no podían correr riesgos" convocando a Castillo a la selección. Y la segunda, el proceso investigativo que abrió la FEF contra el jugador en 2018 y lo suspendió por "supuesta adulteración de nacionalidad".

Chantaje y atropello reñido con la ética y el fair play



En conclusión, el periodista Jorge Barraza denuncia que "la FEF se arroga un derecho de veto que la FIFA no le ha concedido" y que ha utilizado este mecanismo como "chantaje" hacia el medio de comunicación y su figura. "Antes, FIFA acreditaba directamente, ahora facultó a sus 211 asociaciones para hacerlo", lamentó.

Finalmente, advierte que el ente rector del fútbol mundial comete un "grave error", porque "sin dudas, (FIFA) no pensó que se caería en estos atropellos, reñidos completamente con la ética y el juego limpio, que dice defender, y con el derecho a informar libremente y con rigor". Un fuego que vuelve a encenderse en la recta final para Qatar 2022.