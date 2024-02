No hay caso. La prensa italiana se muestra inflexible ante el futuro de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, de cara a la próxima temporada, y son enfáticos en sentenciar que el chileno no continuará en el cuadro lombardo, algo que, por supuesto, no es nada oficial.

Pero los medios de ese país están tan seguros de que el tocopillano dejará la escuadra nerazzurra al finalizar la actual campaña, que incluso se atreven a mencionar nombres que vendrían a reemplazarlo en el plantel que dirige Simone Inzaghi.

Es el caso del diario La Gazzetta dello Sport, quien afirmó en su titular que “el ataque del Inter de Milán para la próxima temporada está listo“, con el argentino Lautaro Martínez y el francés Marcus Thuram como sus principales émbolos.

Al mismo tiempo, este medio sostiene que Alexis y el austríaco Marko Arnautovic no continuarán en el equipo y que sus reemplazantes son el argentino Valentín Carboni, hoy a préstamo en Monza, con el iraní Mehdi Taremi, actualmente en Porto.

¿Cómo ha sido la campaña de Alexis en Inter?

Durante su segundo paso por el conjunto lombardo, el Maravilla no logra tener los minutos en cancha que tanto desea, muy por el contrario, no está en los planes de Inzaghi, lo que se demuestra en que no lo usó en los últimos tres encuentros.

Si contamos Serie A, Champions League y Supercopa de Italia, Alexis Sánchez apenas suma un total de 510 minutos en 17 encuentros con el Inter, donde sólo registra dos goles, además de ganar el título del certamen copero que se jugó en Arabia Saudita.

¿Cuándo es el próximo partido del equipo de Sánchez?

En busca de volver a ser alternativa para Simone Inzaghi, Inter volverá a la acción por el Calcio este sábado 10 de febrero, cuando a partir de las 14:00 horas (de Chile), deban visitar a la Roma, en el Estadio Olímpico de la capital italiana.

¿Qué debe hacer Alexis Sánchez con su futuro? ¿Qué debe hacer Alexis Sánchez con su futuro? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.