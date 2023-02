El caso Dani Alves por las denuncias de agresión sexual en su contra sigue escalando con el correr de los días. Este jueves en España se discute en la Audiencia de Barcelona el recurso para su puesta en libertad tras estar detenido ya por varias semanas, algo en lo que el propio jugador tampoco confía mucho.

Resulta que el compañero de celda de Alves en el Centro Penitenciario Brians entregó detalles de lo que ha sido el pasar del jugador por la prisión, donde dejó en claro que ve lejana la posibilidad de salir de ahí en el corto plazo.

“Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie”, afirmó el recluso en charla con El Programa de Ana Rosa.

En ese sentido, el compañero de celda de Alves sostuvo que “él cree que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”.

Por úlitmo y la hora de detallar lo que ha sido la convivencia con el brasileño, el preso declaró que “él ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí”.

De momento se ve complicado de Alves pueda salir de prisión en lo que dure el juicio en su contra, ya que las pruebas en su contra sobre la supuesta violación cada vez son más decidoras, siendo los “restos” suyos en el cuerpo de su víctima la gota de rebalsó el vaso.