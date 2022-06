Este viernes se conoció el fallo de la FIFA respecto al caso de Byron Castillo. El ente rector del fútbol mundial desestimó la denuncia hecha por Chile, la que acusaba uso de un certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad del jugador en las Eliminatorias Qatar 2022.

Así, se ratificó a la Tri como el cuarto clasificado sudamericano a la Copa del Mundo, aunque desde Chile ya anunciaron que llegarán hasta la última instancia: evaluarán la fundamentación de la FIFA para llegar hasta la Comisión de Apelaciones y luego el TAS.

Por su lado, desde Ecuador se mostraron confiados en la previa y posterior al fallo manifestaron que se hizo justicia deportiva. Ahora fue el turno del entrenador del combinado ecuatoriano, Gustavo Alfaro, quien comentó en conferencia de prensa que nunca perdió la tranquilidad, aunque sí se preocupó por el estado anímico del jugador.

"La tranquilidad siempre la tuvimos, nunca la perdimos. Muchas cosas se agitaron mediáticamente y la única preocupación que tenía era por Byron, por las cosas que sufría humanamente y uno sabía que eran injustas. Nunca hubo un momento en que pensáramos que lo que ganamos en la cancha lo ibamos a perder. Más allá de las presiones y las cuestiones que se pusieron en tela de juicio, y que no me sorprenden, porque sé que hay de todo dentro del fútbol", manifestó Alfaro.

El entrenador fue más allá y dijo que todo el proceso fue algo que "revuelve el estómago". "A veces digo que no basta con poner el pecho, a veces hay que poner el estómago, porque hay cosas que revuelven el estómago y esto era de esas cosas", continuó.

Pese a que aún quedan instancias, en Ecuador no pierden el sueño. Para Alfaro, no hay nada que festejar, pues nunca consideraron que perderían la clasificación. "Como les dije a los muchachos, no tenemos nada que festejar, festejamos después del paritdo con Paraguay, cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo", concluyó.