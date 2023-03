Guillermo Soto jugó los 90 minutos en el empate que su equipo, Huracán, consiguió ante San Lorenzo de Almagro en uno de los clásicos que ofrece el fútbol argentino. "No cabía ninguna persona más, pero así pasa en todos los estadios de Argentina", le contó el carrilero derecho a RedGol desde Buenos Aires.

Guillermo Soto se ha ganado a pulso un reconocimiento en Huracán. El lateral derecho chileno es titular indiscutido en la escuadra que dirige Diego Dabove. Y este domingo 5 de marzo, el carrilero de 29 años jugó los 90' en el clásico que su equipo igualó como local ante San Lorenzo de Almagro.

Fue la primera vez que el marcador de punta surgido de las divisiones inferiores de Universidad Católica disputa un duelo de esta categoría en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde su equipo juega de local habtiualmente, pues en 2022 disputó ese duelo, pero en la cancha del Ciclón. Tras aquel compromiso, RedGol se puso en contacto con el Guille Soto para saber de él.

"Ese es un verdadero clásico. Lindo partido, lamentablemente no lo pudimos ganar", fue la introducción del diálogo que el ex Palestino tuvo con nuestro querido Paulo Flores. "El estadio estaba llenísimo, 45 mil personas había, no cabía una persona más. Así se viven los partidos acá en Argentina. En la categoría y el partido que sea, todos los estadios quedan igual", contó el "12" del Globo de este cotejo, que tuvo cuatro expulsados sobre el final: Fernando Tobio y Patricio Pizarro del anfitrión, mientra que Nahuel Barrios y Agustín Giay vieron la roja en San Lorenzo.

Pero Soto no se quedó sólo con eso. "Es un sueño vivir lo de ayer, la gente acá es increíblemente apasionada, te contagia todo eso, te traspasa el cariño por el club, el amor por el fútbol. Estoy demasiado feliz por estos momentos. Estoy contento por lo que está viviendo el equipo y por cómo se empezó el año. Lo importante es mantener eso y superarlo, se vienen cosas importantes. Ahora tenemos una llave en la Copa Libertadores", marcó el carrilero diestro en torno a la llave que el Globo tendrá frente al Sporting Cristal de Perú.

Guillermo Soto: "Estoy contento por adaptarme a un fútbol mucho más competitivo que el chileno"

Además de contar varios pormenores de ese duelo que terminó igualado 1-1 con goles de Matías Cóccaro para Huracán y un bombazo de Jalil Elías, Guillermo Soto repasó con Redgol el tiempo que lleva en el vecino país, donde llegó tras encadenar buenas campañas en el Tino.

"A veces pienso y sí, ha pasado muy rápido el tiempo. Estoy contento por lograr adaptarme a un fútbol que siento yo que es mucho más competitivo que el chileno, es otra intensidad y se vive de manera distinta", cerró Soto, quien tiene la vista fija también en seguir formando parte de la consideración de Eduardo Berizzo para la selección chilena.