Colo Colo se prepara para el debut por el Campeonato Nacional 2023 tras perder la Supercopa de Chile frente a Magallanes por penales. El Cacique se estrena en el torneo este domingo 22 de enero como visita ante Deportes Copiapó, con la misión de empezar con el pie derecho la defensa del título y tomar ritmo para Copa Libertadores.

El Cacique lamenta las partidas y bajas de Óscar Opazo, Gabriel Suazo, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa, entre otros, mientras llegaron Fernando De Paul, Erick Wiemberg, Ramiro González, Carlos Palacios, Matías Moya, Leandro Benegas y Fabián Castillo.

Sin embargo la directiva de los albos sigue buscando y el delantero Darío Lezcano es uno de los últimos nombres en aparecer en carpeta de Colo Colo. Por otro lado, Cristián Alvarado detalló en Deportes en Agricultura los detalles de los casos de Matías Catalán y Guillermo Soto, candidatos al lateral derecho.

Según informó el reportero de Agricultura, Catalán está complicado, pero viajará a México para hablar con la directiva de Pachuca. Si bien Talleres hizo efectiva la opción de compra, el futbolista no quiere jugar en el cuadro argentino. De hecho, aún no firma el contrato porque quiere arribar a Colo Colo.

Según información de Cristián Alvarado, Catalán considera que Colo Colo es mucho más atractivo que Talleres en lo económico, considerando además que el Cacique está en la Copa Libertadores.

Por su parte, el chileno de Huracán, Guillermo Soto, se aleja como candidato al lateral izquierdo. El mismo vicepresidente del cuadro argentino, Gustavo Mendelovich, adelantó que el zaguero no se moverá del Globo.

“No, no y no, Guillermo no sale de acá. No hay nada hablado ni conversado con Colo Colo. Está jugando en Huracán y afrontará con nosotros la Copa Libertadores”, sentencia el vicepresidente del Globo.