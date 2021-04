Gonzalo Higuaín ya piensa en su futuro después de su retiro: "Me gustaría dedicarme a la cocina o la enología. El mundo del vino siempre me ha atraído mucho"

Luego de su exitoso paso por el Viejo Continente donde defendió las camisetas del Real Madrid y la Juventus, entre otros, Gonzalo Higuaín disfruta de sus últimos años como profesional en el Inter de Miami de la Mayor League Soccer.

El Pipita se encuentra feliz, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo por la tranquilidad que hay en su nuevo equipo y la poca presión comparado con lo que le toco vivir en la selección argentina.

Igualmente Higuaín ya piensa en el retiro y aclara que no quiere saber nada con el fútbol una vez que le toque colgar los botines.

"No me quedaré en el mundo del fútbol. Sería masoquista. Me gustaría dedicarme a la cocina o la enología. El mundo del vino siempre me ha atraído mucho. Pero antes que nada me dedicaré a mi familia", afirmó.

Consultado porque está tan feliz en Estados Unidos, el goleador explica que "acá la gente por las calles no te juzga porque fallaste o metiste un gol. Y lo mismo sucede con la prensa. Entonces, vivo tranquilo. Algo que buscaba. Algo nuevo para mí. Ahora voy y hago la cola como cualquiera, volví a ser una persona normal aquí. Por momentos te choca, pero por momentos digo 'qué bueno, porque es lo que quería vivir'. Estoy muy contento porque soy feliz. Feliz con la decisión que tomé".

El Pipita dice que pagó un alto precio al jugar al máximo nivel europeo. "Podés tener toda la plata del mundo, pero pagas un precio muy alto. Yo jugué en Madrid, en Nápoles, en Juventus, en Milan, en Chelsea, de nuevo en Juventus y vas compartiendo tus cumpleaños con compañeros distintos, las Navidades con compañeros distintos, y a tus amigos de toda la vida los ves poco y nada, y a tus padres los ves poco y nada. Te tenés que comer el maltrato de la prensa, el maltrato de los hinchas", relata.

Agregando para el final que "todos te juzgan, y ya no futbolísticamente, porque hace algunos años que ni los medios ni los hinchas te juzgan futbolísticamente, sino si estás gordo, si estás flaco, si estás pelado… Me pelé y me dejé la barba larga y me convertí en noticia, pero nadie se pregunta cómo estaré futbolísticamente".