Giovani Lo Celso cuenta detalles increíbles de José Mourinho: "En cuarentena nos preguntaba a cada rato cómo estábamos"

Giovani Lo Celso es uno de los jugadores argentinos de mayor proyección y ahora está vistiendo los colores de Tottenham, donde comparte con José Mourinho.

El seleccionado transandino analizó la calidad humana que tiene el DT portugués, a quien llenó de elogios, debido a que asegura que es muy cercano a los futbolistas.

"Está muy encima del jugador, día a día, pregunta y en ese sentido es muy atento, tiene mucho trato cercano con el jugador. En cuarentena nos preguntaba a cada rato cómo estábamos, la familia, la salud", contó el zurdo a TyC Sports.

Eso no fue todo lo que dijo del luso: "es muy atento. Me ha dicho varias cosas del tiempo que estuve en PSG porque lo había seguido mucho. Hemos comentado partidos y esas cosas y lo que más me sorprendió es que cuando asumió, nosotros veníamos de la selección del amistoso que jugamos contra Brasil, que le ganamos, y lo había visto y estuvimos comentando ese partido".

Lo Celso habló muy bien de Mourinho - Getty

Luego, comparó a Mourinho con Mauricio Pochettino, quien lo llevó a los Spurs, luego de sus pasos por Francia y Real Betis.

"Cuando me tocó venir al Tottenham, tuve la posibilidad de venir por Pochettino. Después estuvo poco tiempo y pasó de que cambió el entrenador, vino Mourinho, con otro estilo, cada entrenador tiene su estilo y vive y siente el fútbol de manera distinta", analizó.