Gennaro Gattuso y su drama: "Tengo miastenia y veo doble. Es difícil estar de pie, sólo un loco como yo puede conseguirlo"

El entrenador del Napoli, Gennaro Gattuso, no lo pasa bien y se ha vio en las últimas fechas del fútbol italiano con un parche en el ojo derecho. El ex mediocampista campeón del mundo con la Azzurra sufre miastenia ocular y compartió lo que ha sido su calvario por la enfermedad que lo acompaña desde que era futbolista.

Durante el empate del Napoli contra Torino este miércoles 23 por la Serie A, Gattuso ya no ocupó parche, pero su ojo aún se ve entrecerrado debido a los alcances de la miastenia. Tras el duelo, se acercó a los micrófonos para dar su testimonio con toques emotivos y un mensaje de aliento.

“Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo: la vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto y que me queda un mes de vida. Tranquilos, no me muero. Estoy vivo”, dijo Gattuso.

Agregó que “tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella y es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”.

“No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, ésta es mi vida y si debo decidir cómo irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo”, sentenció.

El guerrero Gattuso demuestra que su actitud en cancha sólo era un reflejo de su percepción de la vida. El técnico sigue luchando contra la miastenia y entre las fiestas de fin de año de seguro ya piensa en el próximo compromiso del 3 de enero frente a Cagliari por la Serie A.