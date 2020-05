Gary Medel ilusiona a los hinchas de Boca y sueña con un equipazo junto a Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Mauricio Isla

Gary Medel habló de todo en Argentina. El Pitbull conversó con Radio Closs Continental y admitió su deseo de volver a vestir la camiseta de Boca Juniors, club en el que jugó en 2009 y 2010.

"Román (Riquelme) me propuso ir a Boca, obvio que me movió algo por dentro. Boca te mueve, cuando fui no media la dimensión, era muy chico, ahora veo lo que es", comenzó diciendo el zaguero chileno.

En esa misma línea, Medel confesó que "sería un sueño volver a Boca, con tal de jugar soy feliz, no me importa la posición. Con Riquelme hablo bastante, una vez por semana, hablamos de todo, de fútbol y de la familia, Boca es algo importante en todo el mundo, volvería encantado".

Gary Medel formó una gran relación con Juan Román Riquelme en su paso por Boca

Pero el Pitbull no se quedó ahí. Además, contó que Arturo Vidal sueña con vestir los colores del Xeneize: "Boca tiene una magnitud en Europa que no se imaginan. Vidal una vez me preguntó por Boca. Le gustaría jugar ahí".

También, reveló que él fue quien recomendó a Mauricio Isla para el club bostero: "A Isla también lo veo en Boca, yo le pasé el numero a Román para que hablen".

Y para cerrar, el Pitbull recomendó a otro pilar de la generación dorada para el gigante del fútbol argentino: "Charles Aranguiz es un jugador que recomendaría para Boca. Por lo que sé habían hablado con él en enero".

Por el momento, ninguno de estos rumores están confirmados, sin embargo, el caso del Huaso Isla es el más cercano a concretarse. ¿Se imaginan el equipazo que sería el Boca de los chilenos?