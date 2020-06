Gareth Bale trollea a la afición del Real Madrid recalcando su amor por el golf en el Instagram de Sergio Ramos

Gareth Bale no llena el paladar futbolero de los hinchas del Real Madrid, quienes además de criticar su destreza en la cancha también detestan su afición por el golf, algo que el galés no comprende ni comparte, por lo que aprovechó una foto grupal en el Instagram de Sergio Ramos para reafirmar su amor por la criticada actividad.

El defensor del elenco merengue, Sergio Ramos, compartió una historia en su cuenta de Instagram donde aparecen catorce jugadores del plantel en el distintas poses, pero lejos la que más llamó la atención fue la de Gareth Bale, que decidió simular un swing para enardecer aún más a los fanátcos del equipo blanco.

"No debería ser un problema para mí jugar al golf, pero lo es. Mucha gente tiene problemas con el hecho de que juegue al golf. No sé por qué razón, lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien", reveló el artillero en el podcast de golf de Erik Anders Lang hace algunas semanas.