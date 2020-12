Papu Gómez y nueva polémica: le entregaron a la fuerza un premio poco agradable y lo tiró lejos

Alejandro Darío Gómez, el Papu, sumó una nueva polémica en Italia en medio de su quiebre con el entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini. No es un secreto que el atacante argentino partirá del equipo de Bérgamo, pues la relación están tan fracturada que el futbolista ni siquiera está considerado en las convocatorias del técnico para los últimos partidos.

Ahora el cruce del Papu Gómez fue con un periodista que quiso entregarle un premio, aunque la distinción no era muy amigable. El programa de televisión Striscia la Notizia, de Canale 5, le otorgó el denominado Tapiro d’Oro, galardón con 24 años de existencia y que está dedicado a personajes famosos de la política, espectáculo o deportes que tengan escándalos públicos a su haber.

Tal como reporta la prensa italiana, el periodista Valerio Staffel se acercó al Papu para entregarle el premio, pero el trasandino se negó a recibirlo sin responder a las preguntas camino a su vehículo.

Pero Valerio Staffel insistió y le dejó el premio sobre su vehículo. Papu Gómez reaccionó lanzando el Tapiro d’Oro, según testigos, al equipo de Striscia la Notizia. El jugador se defendió en su cuenta de Instagram.

“Nunca he tirado algún objeto hacia el enviado del programa. Sólo elegí, y era mi derecho, no recibir nada y no contestar a las preguntas, respetando a los que estaban haciendo su trabajo”, manifestó Papu Gómez sobre el incidente.

Papu Gómez llegó al Atalanta en 2014 y es considerado ídolo por los hinchas del club. Actual capitán, registra más de 250 partidos con los italianos y un registro de 59 goles y 76 asistencias, socio de Mauricio Pinilla entre 2015 y 2016.

La respuesta de Papu Gómez al Tapiro d'Oro.