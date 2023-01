La acción no se detiene en la Premier League de Inglaterra y este jueves nos trae un entretenido duelo en el que Chelsea visita al Fulham con el objetivo de volver a sumar de a tres para no ceder más terreno en su afán de meterse en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones. Blue Lions y Cottagers miden fuerzas para ponerse al día de su partido de la jornada 7 que no se disputó por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

¿Cuándo juegan Chelsea vs Fulham?

El equipo dirigido por Graham Potter visitan a los Whites este jueves 12 de enero a las 17:00 horas de Chile en Craven Cottage, estadio ubicado en la ciudad de Londres, en Inglaterra.

¿En qué canal ver en vivo por TV el partido?

El partido será transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales según tu operador de cable:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo de la Premier League?

Para ver en vivo este duelo de la Premier League por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica a través de la app Star+.

¿Cómo llega Chelsea a este desafío?

Los Blues Lions llegan muy heridos a este desafío tras sumar dos caídas en manos del Manchester City la semana pasada.

Primero se vieron las caras en el marco de la fecha 19 de la Premier, con victoria para los citizens por la cuenta mínima en Stamford Bridge, resultado con el que Chelsea cae al décimo lugar de la tabla de posiciones con una cosecha de 25 puntos.

Luego se cruzaron por la tercera ronda de la FA Cup y los dirigidos por Pep Guardiola lograron imponerse por 4 a 0 en el Etihad Stadium.

Así marcha la tabla de posiciones del fútbol inglés: