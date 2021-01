Flamengo vs Fluminense | Ver EN VIVO online y en TV el clásico Fla-Flu desde el Maracaná

El Brasileirao nos trae un gran encuentro este miércoles 6 de enero, se trata del clásico de multitudes entre Flamengo y Fluminense en el Maracaná de Rio de Janeiro.



Este clásico encuentro de los dos equipos de mayor reputación futbolística de Rio, tiene el record mundial de asistencia para ver un encuentro de fútbol entre clubes, el partido fue el año 1963, donde los registros oficiales informaron la asistencia de 194.063 espectadores en el mismo estadio que se jugará el encuentro de este miércoles.



El Flamengo con Mauricio Isla se encuentra actualmente en la zona alta (3°) de la Serie A de Brasil con 49 puntos, a siete unidades del líder Sao Paulo quien tiene un partido más y los mismos puntos que el 2° Atlético Mineiro de Sampaoli y Eduardo Vargas. El Fla viene de cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco duelos, el último encuentro fue justamente la igualdad sin goles con Fortaleza.



El Fluminense por su parte, se encuentra en la zona media del torneo brasilero, el Flu se ubica 7° con 40 unidades en 27 encuentros. En los últimos cinco partidos disputados por el tricolor han ganado en solo una ocasión, empatado en dos y perdido en otros dos encuentros, estos últimos justamente en la fecha 27 y 26 del Brasileirao frente Sao Paulo y Atlético Goianiense.

Mauricio Isla jugará otro clásico frente a Fluminense en el Maracaná (Foto: Getty Images)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Flamengo vs Fluminense por el Brasileirao?

Flamengo vs Fluminense juegan este miércoles 6 de enero a las 21:30 hrs de Chile.







Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Flamengo vs Fluminense?

El partido será transmitido por Globo Internacional, en los siguientes canales según tu cableoperador:



Globo Internacional



VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPOINIBLE**

CLARO: **NO DISPOINIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: **NO DISPOINIBLE**



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Flamengo vs Fluminense?

Para ver en vivo el encuentro entre Flamengo vs Fluminense podrás hacerlo en la app Fanatiz.