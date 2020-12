Rubén Farfán: "Los jugadores de Junior por poco nos querían agarrar a combos, nos culpaban de tener coronavirus"

El delantero de Coquimbo Unido, Rubén Farfán, reveló detalles de la histórica clasificación del cuadro pirata a las semifinales de la Copa Sudamericana. Los nacionales perdieron por 0-1 en la revancha contra Junior, pero el triunfo por 1-2 como visita en la ida les dio el paso a la penúltima ronda del torneo continental.

Según relató Farfán a Radio ADN esta tarde, el plantel de Junior fue poco educado con sus pares de Coquimbo. ¿Cuál es la explicación? Los colombianos en la fase previa enfrentaron a una Calera golpeada por el coronavirus, y debieron enfrentar la revancha de los cuartos de final con sólo 13 jugadores, es decir, con sólo dos suplentes por contagios masivos de Covid-19.

“Ellos querían manejar todo, la forma en la que hablaban. No te digo los garabatos que nos decían, y que por culpa del fútbol chileno ellos tenían los jugadores con coronavirus. Por poco nos querían agarrar a combos, pero nosotros siempre estuvimos firmes y les respondíamos que se dedicaran a jugar y si podían ganarnos que lo hicieran bien”, dijo Farfán.

Por otro lado consignó que “fue un partido difícil, no fue bueno lo que hicimos. Fue muy trabado. En el tiro libre del último minuto se me vinieron muchas cosas a la mente, no lo puedo negar, pero me di vuelta y ya vi que se había ido fuera”.

Coquimbo no ha tenido respiro en su camino a las semifinales de la Copa Sudamericana y, a diferencia de Universidad Católica, la ANFP no ha suspendido los partidos del cuadro nortino.

“Cansado de tantos partidos que hemos tenido, estuvimos 14 días fuera de la ciudad, lejos de la familia, esto ha sido duro para nosotros. Nos están dando duro, pero nosotros no queremos llorar, vamos a jugar y no a reclamar que están siendo injustos con nosotros. Vamos a dar cara en los dos campeonatos. Tenemos un plantel corto y no hay tiempo para descansar. No vamos a llorar porque la ANFP no nos ha suspendido nuestros partidos cuando tenemos que jugar en la Sudamericana, no vamos en contra de nadie”, comentó el ex Universidad de Chile.

Añadió que “anoche fue algo muy lindo, nos costó mucho quedarnos dormidos por la alegría, pensar en el partido, que estamos haciendo historia con esta institución y representado bien al país. No fue un partido bueno de nosotros, el penal nos vino muy rápido, pero supimos sacar eso adelante. Es un sueño lo que estamos viviendo, hay jugadores que con 30-32 años recién están jugando una Copa Sudamericana, no lo han pasado bien en su carrera y mira dónde estamos. No pensábamos llegar a esta instancia, pero queremos llegar lo más lejos que se pueda. No queremos parar de soñar y representar bien al país”.

“Tenemos que ir paso a paso. Las derrotas se celebran poco, y los triunfos también. Ya pensando en el partido del domingo contra O’Higgins, porque en la Sudamericana estamos bien, pero en el Torneo Nacional no. La tabla está apretada”, sentenció.