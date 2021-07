Famoso periodista argentino le pide perdón a Lionel Scaloni luego de que lo mandó a leer libros por empatar con Chile en el debut...

Pese a los cuestionamientos iniciales, Lionel Scaloni no sólo se dio el gusto de ganarle la Copa América a Brasil en el mismísimo estadio Maracaná, también cortó la racha de 28 años sin poder levantar el trofeo continental, algo que no sucedía desde 1993 cuando el cuadro que dirigía Alfio Basile se consagró en Ecuador.

Luego de verificada la victoria trasandina varios periodistas de ese país tuvieron que retractarse de comentarios y críticas hechas al entrenador campeón, y la que más llamó la atención, fue la hecha por Gastón Recondo, quien en su columna de TyC Sports, le pidió perdón luego de que al empatar con Chile en el debut de la Albiceleste, lo mandó directamente "a leer libros".

"El 15 de junio pasado, un día después de empatar en el debut copero ante Chile, escribí aquí una nota titulada “Los libros no muerden”. Esencialmente, esa columna de opinión intentaba explicar las razones por las que, según mi entender futbolero, al equipo le faltaba un volante central más posicional y de equilibrio que de tenencia y juego", comenzó la columna.

Recondo reconoce que "en el desarrollo de la nota fui altamente ofensivo con Scaloni. Ya el título era subido de tono, pero una frase utilizada en el medio del texto es la que me avergüenza. 'No le vendría mal leer un par de libros', haciendo referencia a lo que cité anteriormente sobre entrenadores consagrados. Leo esa frase y me enoja, me indigna. No me reconozco.

Lionel Scaloni terminó con 28 años de sequía de Argentina (Getty Images)

El ex conductor del mítico programa Mar de Fondo, no duda en pedir disculpas por su inicial opinión sobre Scaloni.

"Fue en este lugar donde le falté el respeto a Lionel Scaloni. Es aquí donde debo reconocer mi error y pedir disculpas", expresó.

Para el final, Recondo reiteró que "el caso es que me equivoqué, que le falté el respeto a un entrenador que además estaba viendo lo mismo que yo. Lo traté de ciego y resulta que el ciego era yo".