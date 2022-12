Edson Arantes do Nascimenteo, O Rei Pelé, vio complicado su estado de salud en medio de la lucha contra el cáncer y desde Brasil adelantan que el ex astro de la Verdeamarela no respondió satisfactoriamente a las quimioterapias, con metástasis en el intestino, pulmón e hígado.

La noticia tiene preocupado a todo el mundo fútbol y los mensajes de aliento y ánimo para el que muchos consideran el mejor jugador planetario de todos los tiempos no se hicieron esperar.

En medio del desarrollo del Mundial de Qatar, la FIFA dedicó un lindo homenaje en Doha con ayuda de drones, incluyendo un mensaje para el histórico jugador y campeón con Brasil en Suecia 58, Chile 62 y México 70, video compartido por el mismo ente del balompié planetario.

Con la ayuda de la tecnología, la FIFA formó en el cielo qatarí la camiseta de O Rei con el 10 en la espalda. Sobre la misma, los drones se alinearon para formar en inglés la frase “Pelé, mejórate pronto”.

O Rei Pelé, de 82 años, se encuentra internado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, ahora bajo tratamiento paliativo tras reingresar al centro asistencial el pasado martes 29 de noviembre por las complicaciones del tumor de colon diagnosticado en septiembre de 2021.

