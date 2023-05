El ex futbolista, Jermaine Pennant, recordó algunos episodios de sus comienzos como futbolista en el Arsenal. En la temporada 2002-2003 marcó su primer hat-trick.

Ex figura del Arsenal: "Cuando marqué el hat trick, aún sentía el vodka en el estómago"

El inglés Jermaine Pennant tuvo una explosiva aparición en el fútbol debutando a la edad de 16 años con el Arsenal y llamando la atención rápidamente de los aficionados.

Fue en la temporada 2002-2003 cuando tuvo su mejor actuación, siendo titular por primera vez en subcarrera y marcándole un triplete al Southampton.

Ahora, el mismo Pennant, retirado en 2017 tras jugar por el Bury, sorprende con una insólita revelación sobre aquel día de los tres goles.

En un documental de Paramount+, recordó: "Había salido la noche anterior porque realmente no pensé que jugaría. Nunca había sido titular con el Arsenal y no pensé que eso cambiaría, especialmente porque Robert Pires, Freddie Ljungberg y Ray Parlor estaban bien".

"Estaba garantizado que estaría en el banquillo. Llegué a casa alrededor de las 6.00, tras beber mucho vodka. ¡No podía creerlo cuando vi mi nombre en la alineación inicial!", añadió.

Luego, relató: "Había dormido 3 horas y apestaba a alcohol. Wenger bajó la pizarra y leyó los nombres de los titulares. Dijo el mío y mi corazón se hundió en mi estómago. Vieria me dijo: 'Es tu momento' y yo pensé: '¡Es el peor momento, hoy no!".

"Todavía tenía resaca cuando jugaba. Hice todo lo que pude por no dejarme en vergüenza a mí mismo. Marcar fue un alivio. Me sentía mal, aún podía sentir el vodka en mi estómago. Se me notaba en el aliento", prosiguió.

"Al hacer un 'hat trick' demostré que tenía talento, aunque ayuda cuando juegas con Henry y Vieira", finalizó.