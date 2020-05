Ex compañero de Alexis: "Cuando llegué a Barcelona me dijeron que iba a jugar poco, pero me importó una mier**, iba a ser millonario"

Alex Song tuvo una descatada trayectoria, tan importante fue que tocó techo al llegar a FC Barcelona, donde compartió camarín con Alexis Sánchez.

Al camerunés no le importó mucho lo que supo al firmar en los catalanes, porque le aclararon que iba a tener poca continuidad, lo que para él estaba en un segundo plano, según palabras suyas en un IG Live con su compatriota Pascal Siakam, estrella de los Toronto Raptors de la NBA.

"Cuando el FC Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera", dijo en primera instancia el africano.

"Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero me importó una mierda, sabía que ahora me haría millonario", añadió.