Manchester United vs Everton | Horario y dónde ver EN VIVO por STREAMING y en TV la Premier League

Este sábado la Premier League tendrá otro partido de temer cuando el Manchester United visite a Everton por la jornada 32 del futbol inglés.

Y es que los Red Devils no lo pasan bien tras una irregular temporada que los tiene en esta previa del encuentro fuera de la zona de Champions League. Situación que sería un fracaso para el cuadro de Cristiano Ronaldo de quedarse sin el torneo más importante de clubes en Europa la próxima temporada.

Hoy en 30 partidos jugados, Manchester tiene 51 puntos y está en el séptimo lugar, a tres unidades del Tottenham que tiene los mismos partidos en el cuerpo.

Al mismo tiempo, las críticas a CR7 no han terminado y lo han tildado como uno de los responsables del momento del United. Por lo mismo el portugués tiene mucha rabia acumulada y para demostrar en el Goodison Park de Liverpool.

Para Everton la situación tampoco es la ideal, ya que con la llegada de Frank Lampard como técnico el rendimiento no ha mejorado y hoy los tiene 17° en la tabla a nada de caer en la zona de descenso. Los Toffees no tienen espacio para otra derrota y no sumar de a tres este sábado podrían significar el fin del exfutbolista en la banca.

