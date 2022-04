El ex delantero inglés, Wayne Rooney, le contestó a su ex compañero en el Manchester United, Cristiano Ronaldo, quien lo calificó de "celoso".

Cristiano Ronaldo tiene 18 goles en la temporada y es el máximo artillero del Manchester United, sin embargo, como también le ocurrió en laJuventus, las críticas le llueven.

Wayne Rooney, ex compañero suyo en el Manchester United, lo ha criticado en un par de ocasiones, lo que desembocó en una respuesta via Twitter del ariete luso.

Hace unas semanas el ex delantero inglés dijo en tono de broma: "Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo. Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto".

Pero, luego en la televisión inglesa fue más allá e insinuó que debería darle más espacio a los jóvenes: “Creo que si miras hacia el futuro del club, tienes que ir con jugadores más jóvenes y hambrientos que hagan todo lo posible para levantar al Manchester en los próximos dos o tres años".

"Obviamente Cristiano está progresando poco. Ciertamente no es el jugador que era cuando tenía 20 años y eso pasa, así es el fútbol”, agregó.

Asimismo, aseveró: “Es una amenaza de gol, pero creo que en el resto del juego necesitan más. Necesita jugadores jóvenes y hambrientos. Creo que tienen buenos jugadores jóvenes. Creo que Sancho estará mejor el próximo año, creo que Marcus (Rashford) estará mejor el próximo año”.

Cristiano finalmente reaccionó con un comentario en una publicación de Rooney en la que aparece junto a Jamie Carragher en el programa Monday Night Football. "Dos celosos", escribió CR7 en los comentarios de Instagram.

Las declaraciones cruzadas continuaron este jueves cuando Wayne Rooney reconoció irónicamente que estaba celoso del ex Real Madrid.

"Lo he visto esta mañana (la respuesta de Cristiano). Diría que no hay, probablemente, ningún jugador en el planeta que no esté celoso de Cristiano. La carrera que ha tenido, los trofeos que ha ganado, el dinero que tiene... ¡sus abdominales! Todos los jugadores menos Leo Messi están celosos de Cristiano", señaló.