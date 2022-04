La semana de Bruno Fernandes ha sido más que positiva pues la comenzó siendo parte fundamental para que la selección de Portugal asegurara su clasificación al Mundial de Qatar 2022 al marcar un doblete frente a Macedonia del Norte en el repechaje y unos días después se anunció su renovación con el Manchester United.

El cuadro de Old Trafford hizo oficial el acuerdo con el futbolista lusitano hasta junio de 2026 con el mediocampista que llegó en el mercado de invierno de 2020 causando un impacto inmediato. Con esta camiseta ha registrado 49 goles y 39 asistencias en tan solo 117 partidos disputados.

"Desde el momento en que me uní a Manchester United, he tenido una relación especial con el club y la gente. Crecí viendo a este equipo, soñando con tener la oportunidad de jugar aquí algún día. Ahora, ese sueño es una realidad y un honor", dijo el ex de Sporting de Lisboa a la prensa del equipo.

Si bien ha sido una temporada más que complicada para los dirigidos por Ralf Rangnick, la intención del portugués es conseguir títulos. "Hay mucho más que quiero lograr aquí, y sé que esto también corre para el resto del equipo. Más que nada, queremos darles a los fanáticos el éxito que se merecen. Hemos compartido grandes momentos en estos últimos años, pero lo mejor está por venir", puntualizó.

Entre tanto, Manchester United está en una dura pelea por clasificar a la próxima Champions League y con un juego más que Arsenal están a cuatro puntos de la zona de la competición europea. En el reinicio de la Premier League tras la fecha FIFA tendrán que jugar este sábado ante Leicester City.