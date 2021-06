Frank de Boer deja de ser técnico de Países Bajos tras estrepitosa eliminación de la Eurocopa

La selección de Países Bajos no pudo cumplir con las expectativas en la Eurocopa y se fue eliminada en los octavos de final ante República Checa, que se impuso 2-0 en un partido marcado por la expulsión de Matthijs de Ligt. Tras el rotundo descalabro, el entrenador Frank de Boer abandonó su cargo.

El estratega llegó a mediados de 2020 a suplir el puesto que dejó Ronald Koeman, quien lo dejó para hacerse cargo de Barcelona desde la pasada temporada. Sin embargo, los resultados no llegaron y la caída en la ronda de 16 de la competición continental fue determinante para que se tomara esta decisión.

Según un comunicado de la federación neerlandesa, de Boer fue quien tomó la iniciativa para renunciar y así lo hizo saber. "Anticipándome a la evaluación, he decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro", manifestó quien también fuese jugador del equipo naranja.

El estratega confesó que no hizo el trabajo de la mejor manera durante su corto periodo de tiempo de trabajo. "La presión solo está aumentando ahora, y esa no es una situación saludable para mí, ni para la plantilla en el período previo a un partido tan importante para el fútbol holandés en su camino hacia la clasificación para la Copa del Mundo".

De Boer deja de ser el entrenador de Países Bajos tras apenas 15 compromisos, en los cuales sumó ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas con saldo de 31 goles a favor por 15 en contra. Sin embargo, la temprana despedida en la Eurocopa fue demasiado como para aceptarse.