Este jueves la FIFA dio a conocer los nominados al Premio Puskas al mejor gol de la temporada, apareciendo entre los candidatos el golazo que marcó el seleccionados brasileño Richarlison en el Mundial de Qatar.

Las votaciones comienzan este jueves y la ceremonia oficial de premiación se realizará el lunes 27 de febrero. Los encargados de decidir serán periodistas (25%), capitanes de las selecciones mundiales (25%), los seleccionadores y los aficionados (25%). Estos últimos pueden votar en FIFA+.

Además, de Richarlison están nominados jugadores de renombre como Mario Balotelli por su gol en el partido entre Adana Demirspor y Göztepe Spor Kulübü en Turquía, Kylian Mbappé por su golazo en la final de la Copa del Mundo, Theo Hernández por su carrerón en el Milan vs Atalanta en Italia y Dimitri Payet con una volea desde fuera del área en el duelo entre Olympique de Marsella y PAOK Thessaloniki por Europa League.

Hay además tres candidatas femeninas: Amandine Henry (Barcelona vs Olympique de Lyon, Champions League femenina), Salma Paralluelo (Barcelona vs Villarreal, liga femenina de España) y Alessia Russo (Inglaterra vs Suecia, Eurocopa Femenina).

Finalmente, aparece representando a Sudamerica Francisco González Metilli (Central Córdoba vs Rosario Central, Argentina), el joven Alou Kuol con un escorpión en el Irak vs Australia en la Copa Asiática Sub 23 y Marcin Oleksy del ampfootball (Warta Poznań vs Stal Rzeszów, Polonia).

Los últimos ganadores del Puskas, que se entrega desde el año 2009, son Erik Lamla (2021), Son Heung Min (2020), Daniel Zsori (2019), Mohamd Salah (2018) y Olivier Giroud (2017).

Todos los goles se pueden ver en la cuenta de la FIFA en Youtube, pero acá dejamos algunos.

Golazo de Payet:

Golazo de Balotelli: