Se filtran audios del duro reclamo de Coquimbo Unido ante el delegado de Conmebol por espionaje de Defensa y Justicia

Un nuevo capítulo se vivió este viernes en la historia que involucra a Coquimbo Unido y Defensa y Justicia, que de una semifinal de Copa Sudamericana, se ha convertido en una novela de cambios de cancha, horario, denuncias, reclamos.

Resulta que los piratas encontraron a un espía, presuntamente un funcionario del cuadro argentino que grabó "a la mala" el último entrenamiento pirata antes de jugar el crucial partido que da pasajes para la final ante Lanús en Córdoba.

Redgol tuvo acceso a los audios donde queda clara la molestia de los directivos de Coquimbo y el fuerte reclamo al delegado brasileño que designó la CONMEBOL para este encuentro.

"La cámara manual que tenía la información que la persona que le pagaron y que venía de Defensa y Justicia", se escucha claramente de un personero de Coquimbo.

Al parecer y según lo que se desprende del audio en cuestión, a este sospechoso no sólo lo descubrieron, también lo obligaron a borrar la información, sin embargo, no queda claro si igualmente mandó lo grabado a su mandante.

"Debe quedar consignado que pasó mucho tiempo y debe dejar constancia que hay una gran posibilidad de que las imágenes ya fueron despachadas", le pidió el personero pirata al delegado brasileño.

Queda claro entonces que Coquimbo realizará un reclamo formal a la Confederación Sudamericana de Fútbol por esta situación -que en todo caso- no es algo nuevo en el fútbol, si no, que lo digan dos ex entrenadores de la selección chilena: Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.