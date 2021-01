Escándalo: Portero de Santos estuvo en cancha ante Boca Juniors siendo positivo de Covid-19

Una escándalo se dio a conocer en Argentina pues el portero de Santos, John, habría jugado el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Boca Juniors siendo caso positivo a Covid-19. El defensor Wagner Leonardo, quien permaneció en banquillo, también participó en la convocatoria en una situación similar.

La información la dio a conocer el periodista Hernán Castillo de TNT Sports a raíz de la curiosa charla técnica del Peixe de entretiempo en La Bombonera en la que no fueron a vestuarios sino que lo hicieron en el terreno de juego. "A mí me dicen que el arquero del Santos tiene Covid positivo", indicó el conductor del programa Halcones y Palomas.

"Está esperando un avión sanitario para salir del país, que cuando llegó al aeropuerto cómo no saltó esto no lo sé. Boca está haciendo una presentación porque cree que Santos hizo esto de no ir al vestuario porque sabía que su portero era Covid positivo. La delegación salió del país pero el arquero no", afirmó.

Hay que recordar que la Conmebol exige en medio de esta emergencia sanitaria que todos los jugadores deben presentar una prueba PCR negativa realizada desde 48 a 24 horas antes de cualquier compromiso en todos los torneos continentales.

Se espera que en las próximas horas se aclare la situación de los jugadores y si se abrirá una investigación sobre lo sucedido en esta serie entre Boca Juniors y Santos que ya ha tenido varias polémicas.