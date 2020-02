"Es una leyenda del fútbol": el tremendo elogio de Zlatan Ibrahimovic a Iván Zamorano

El Inter remontó y se quedó con la victoria en un partidazo ante el AC Milan por 4-2. El clásico italiano llamó la atención del mundo entero y tuvo a grandes invitados en sus tribunas, con un chileno entre ellos.

Iván Zamorano fue testigo del triunfo del conjunto lombardo, donde también recibió elogios. Y uno que sorprendió a todos fue el del Zlatan Ibrahimovic, quien en conversación con el CDF le tiró puras flores. "Es un gran tipo y fue un gran jugador. Tenerlo acá con su fundación es muy bueno", dijo el León.

Pero eso no fue todo y el sueco fue más allá. Consultado por su admiración por Bam Bam, el atacante del Milan aseguró que "Es una leyenda del fútbol (...) Lo recuerdo saltando y no bajaba nunca. Tuvo una gran carrera".

Cabe recordar que Zamorano se encuentra en Italia no solo para el derby, sino también apoyando a los campeones de la Copa Enel, quienes disputarán la Copa de la Integración contra las divisiones Sub 13 y Sub 15 del conjunto lombardo.