Marcelino Núñez ha tenido una primera temporada más que destacada en Europa. El volante dejó Universidad Católica para transformarse en nuevo refuerzo del Norwich de la Championship de Inglaterra, donde ya ha dado que hablar.

Su talento y sus golazos no han dejado indiferentes a los hinchas, que lo tienen como uno de los jugadores más queridos de los Canarios. Su estreno en el extranjero lo ha posicionado también como uno de los líderes del recambio de la Roja, que lo espera en su mejor forma para los amistosos de marzo.

En medio de su gran momento y previo al duelo con Millwall este domingo, Marcelino Núñez habló con el programa OTBC y reconoció que dar el salto a Europa "fue un gran paso para mí".

"Soy un jugador chileno de la liga chilena y me fui para venir a jugar a Inglaterra. El juego aquí es muy diferente al de casa. La Championship es una liga desafiante, pero ha sido muy divertido", agregó el ex UC.

Marcelino Núñez reconoció que no ha sido fácil su arribo al Norwich. "El primero (desafío= para mí es el aspecto físico. Cuando llegué aquí por primera vez, me di cuenta de lo fuerte que era todo el mundo. No pasas mucho tiempo con el balón, lo cual fue parte de mi adaptación a la liga".

Pero pese a señalar que ha tenido que buscar la manera de jugar a su manera, se mostró feliz de la experiencia. "Siento que lo he manejado bien y siempre hay espacio para mejorar".

Uno de los primeros problemas que tuvo Marcelino Núñez en el Norwich fue la salida de Dean Smith, quien dejó su cargo como DT por los malos resultados. Su reemplazante es David Wagner, con el que ha agarrado más protagonismo.

"Ha sido un desafío realmente brillante para mí y para el equipo hasta ahora", explicó el chileno. "Obviamente, sus sesiones de entrenamiento son realmente intensas y siempre exige mucho trabajo duro de sus jugadores".

"Eso es muy importante para mí, ya que me permitirá crecer como jugador y alcanzar nuestros objetivos como equipo para el resto de la temporada, que no han cambiado desde el comienzo del año", añadió.

Finalmente, Marcelino Núñez reveló su sueño para el final de la campaña 2022/23 con el Norwich. "Como club, todos sabemos que el objetivo principal es lograr el ascenso a la Premier League. Esa es la expectativa que todos tenemos aquí, y también es una de las mías. Luego, a nivel personal, mis objetivos para el resto de la temporada es estar en el once inicial y ayudar al equipo en lo que pueda", cerró.