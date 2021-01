Erling Haaland: "Cristiano Ronaldo es una gran inspiración para todos nosotros, el hombre es una máquina"

Erling Haaland es actualmente una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El delantero del Borussia Dortmund la rompe en la Bundesliga y en la Champions League, y a sus 20 añitos, amenaza con pulverizar los récords goleadores de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Hace unos días, el portal oficial de la Bundesliga entrevistó al goleador noruego, donde reconoció que CR7 es una de sus grandes inspiraciones. El Bicho se ha mantenido en un gran nivel a sus casi 36 años y todo gracias a su constante trabajo físico y excelente alimentación.

Sobre esto, Haaland aseguró que ha leído el plan de nutrición del astro portugués, aunque él tiene su propio plan y trabaja de acuerdo a la asesoría profesional con la que convive: "He leído algo ahí y allá (sobre el supuesto plan nutricional de Cristiano), pero no sé si sea cierto. Yo tengo mi propio plan y sigo mis propias cosas con la gente a mi alrededor. Así que no es que haga algo exactamente como él porque no sé cómo hace las cosas. Él es una gran inspiración para todos nosotros, míralo, el hombre es una máquina".

Como dato para dimensionar la brutalidad de Haaland, el noruego es el futbolista con mejor arranque goleador en toda la historia de la Champions League. Lleva 16 anotaciones en 12 partidos y deberá mantener un ritmo escandaloso durante toda su carrera si se quiere acercar a Cristiano Ronaldo, quien lleva 134 goles en 174 partidos de la máxima competición europea.

Enojado tras la derrota



Otro atributo destacable de Haaland, y en el que se parece bastante a CR7, es su mentalidad ganadora. El nórdico no quiere perder jamás y sufre con cada derrota del Borussia Dortmund.

Tras la caída ante el Borussia M’gladbach, Haaland manifestó su molestia en una tensa conversación con un periodista. "¿Hay cosas positivas que rescatar ahora mismo?", le preguntaron.

"Es una pregunta difícil. Ahora mismo estoy muy enojado. Así que realmente no lo sé. Tenemos que seguir trabajando. En una semana es un nuevo partido y tenemos que preparar nuestras mentes para el próximo partido, porque es horrible perder. Estoy muy enojado ahora, no tienes idea", respondió.