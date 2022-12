El lateral volvió a dejar un mensaje en redes sociales a semanas del fallo del TAS. Usando una canción de Arcangel, deja claro que no lo pasa bien.

"Era feliz sin problemas": Byron Castillo reaparece con particular reflexión sobre su vida

Pese a que la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 terminó temprano, Byron Castillo sigue sufriendo. El lateral se quedó fuera de la convocatoria a última hora luego del fallo del TAS, que confirmó irregularidades en sus documentos.

Si bien desde la Tri defendieron que el jugador es ecuatoriano, la entidad determinó que efectivamente nació en Colombia tres años antes de lo que dicen sus papeles. Esto obligó a que la Federación Ecuatoriana de Fútbol analizara bien si podía llevarlo o no al torneo, lo que lo tuvo con el corazón en la mano.

Pero sin más que hacer, Gustavo Alfaro entregó una nómina sin el hombre de la polémica. Su ausencia se sintió en el Mundial de Qatar 2022, pero más allá de los gestos, fue el propio Byron Castillo el que ventiló su sentir.

Días después de conocerse el fallo, fue dejando varios mensajes en su cuenta de Instagram con canciones de diversos artistas urbanos. Y este miércoles, después de mantenerse en silencio, volvió a aparecer recordando el tema.

Inspirado en "Mi testimonio" del reggaetonero Arcangel, Byron Castillo dejó claro a sus seguidores que todavía está muy afectado por todo lo ocurrido luego del fallo del TAS.

"Me siento solo y eso no lo cambia mi riqueza. No te miento, a veces extraño la pobreza. Era feliz sin problemas ni drama en mi cabeza. Mil emociones, las pondré todas sobre la mesa", canta a todo pulmón.

Byron Castillo paga el precio de las irregularidades en sus documentos y del silencio que mantuvo para evitar ser castigado. Ahora espera volver a ser parte de los procesos de Ecuador, pero eso quedará en manos de su entrenador.

