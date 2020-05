Entrenador chileno en Bolivia no cobra sueldo de mayo para ayudar al club

La crisis del coronavirus está afectando económicamente a casi todos los clubes en el mundo. Bolivia no es la excepción y un chileno sufre las consecuencias, aunque con un bonito gesto.

Sebastián Núñez, entrenador chileno de Nacional Potosí y reconocido en el fútbol boliviano, tomó una decisión que sacó aplausos en la misma ciudad.

El ex Santiago Wanderers decidió no recibir ningún peso por parte de su club para ayudar a la institución y a los mismos funcionarios para que no sean despedidos en medio de esta pandemia.

Sebastián Nuñez en Nacional Potosí

En conversación con Goal, el entrenador chileno dejó claro por qué tomó la decisión de no recibir su sueldo correspondiente a mayo.

“De mayo en adelante no recibimos nada hasta que se reanude el fútbol. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo y no es fácil no recibir sueldo pero esperemos que cuando vuelva recibamos lo normal y todo este tranquilo. Yo no tomo ninguna decisión solo y en eso estamos todos de acuerdo", sentenció.