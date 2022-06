Heung Min Son es tal vez el jugador asiático más exitoso y regular en la historia del fútbol asiático con grandes campañas en el Tottenham, equipo con el que marcó 23 goles la temporada pasada.

No sólo superó a Harry Kane como el máximo anotador del equipo, sino que también se alzó como el goleador de la Premier League 2021-2022 junto al egipcio del Liverpool, Mohamed Salah.

Una temporada impresionante como las que viene acostumbrando Son, pero no al parecer no es suficiente para su severo padre Woong-jung Son, quien también fue futbolista en su juventud.

En declaraciones a CGTN, afirmó que su hijo sólo podría convertirse en un jugador de clase mundial “si desempeñaba primero un papel sólido en uno de los mejores clubes del mundo”.

Luego, aseguró: “Debe trabajar más duro y progresar más. Si está satisfecho con lo que ha conseguido hasta ahora, lo peor estará por llegar”.

Los goles marcados en la temporada pasada no lo tienen satisfecho: “Ha marcado muchos goles este año, pero eso no significa que vaya a hacer lo mismo el año que viene. Solo los que se mantienen preparados pueden sobrevivir a las dificultades".

"Debe afrontar todo con cautela y no puede permitirse ser demasiado orgulloso. Debe tratar de mejorar siempre para mantenerse en la mejor forma. En lugar de estar contento por estar donde está, siempre quiero que sea un 10% mejor”, añadió.

No es primera vez que el padre de Son da que hablar, pues en 2019 el propio futbolista reconoció que su progenitor le exigía mucho desde pequeño.

"Tenía cuatro horas de entrenamiento sin dejar caer la pelota. Después de tres horas veía tres balones y el piso rojo (por los ojos inyectados en sangre)... y él estaba tan enfadado. Cuatro horas sin dejar caer el balón. Ni una sola vez. Es difícil ¿no? Era muy duro, daba miedo", reveló Son.

Asimismo, contó por qué no se ha casado: "Mi padre me dijo que cuando me casara la familia tendría que ser lo primero y que el fútbol pasaría a un segundo plano. Quiero asegurarme de que mientras juego en la élite el fútbol sea lo primero. No sabes cuánto tiempo estarás a este nivel. Cuando me retire, con 33 o 34 años, todavía podré tener una larga vida en familia".