Este domingo el Barcelona se quedó con la Supercopa de España al vencer a su clásico rival, el Real Madrid, por 3-1 en la final jugada en Arabia Saudita.

Gavi, la gran figura del partido con un gol y dos asistencias, fue agredido vergonzosamente por su rival Dani Ceballos, imágenes que la televisión no se mostró hasta este lunes.

Gavi lleva el balónen las manos, Ceballos quiere quitárselo, pero al no conseguirlo le tira el pelo desde atrás. El jugador del Barcelona responde con un empujón, pero todo queda ahí.

Xavi Hernández, técnico del equipo blaugrana, lo elogió: "Me quedo sin palabras. Es pura pasión, pura alma. Me sabe mal cuando no juega. Contagia al equipo y sólo tiene 18 años. El corazón que le pone es increíble. Gavi es un chico que nos emociona a todos. Pone alma y carácter y lo contagia".

"Es líder innato y le sale de dentro. La rabia que le sale es espectacular No me canso de elogiarlo. No tiene techo este chico", añadió.

Por su parte, Luis de la Fuente, nuevo técnico de la selección española, comentó: “Gavi hizo un gran partido como otros compañeros que están rindiendo a un alto nivel, pero especialmente él, por lo que está aportando a su equipo tanto en ataque como en defensa".

“No he tenido la suerte todavía de estar con él, pasó de la sub’17 y sub’18 a la absoluta. Ahora tendré el privilegio de poder entrenarle”, complementó.

"Necesitamos jugadores con personalidad pero estamos viendo un jugador de 18 años con una capacidad de liderazgo que demanda con su propia actitud”, finalizó.