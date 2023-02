Enzo Fernández llegó a la Premier League. Lo hizo por un precio histórico y después de una negociación que estuvo a punto de caerse. Pero el Chelsea quería sí o sí al talentoso mediocampista campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Y desembolsó 121 millones de euros para quedarse con el jugador de 22 años, quien alcanzó a estar apenas un semestre en el Benfica de Portugal, dio el salto a la élite de Inglaterra y trepó hasta el top seis de las transferencias más costosas.

La carrera del mediocampista que cumplió años el 17 de enero ha sido frenética. El 19 de mayo del año pasado, fue titular en el equipo de River Plate que goleó por 4-0 a Colo Colo en el Grupo F de la Copa Libertadores. Dio la asistencia para el segundo gol, el que anotó el uruguayo Nicolás de la Cruz. Casi ocho meses después, el oriundo de San Martín desembarca en la división de honor inglesa luego de haber dejado una gran impresión en las Águilas.

Y de haber sido fundamental para la Albiceleste que bajó la tercera Copa del Mundo. Pero para llegar a eso, Enzo Fernández también tuvo que dar una especie de vuelta más larga, como se dice. Esto porque se dio a conocer en el fútbol profesional lejos de la Banda Sangre: fue en Defensa y Justicia, un equipo que suele recibir a jugadores de equipos grandes sin mucha continuidad.

La influencia de Beccacece en el progreso de Enzo Fernández

En el Halcón de Varela, el nuevo jugador del Chelsea fue dirigido por Sebastián Beccacece. El ex DT de Universidad de Chile y ayudante de Jorge Sampaoli, cargo que desempeñó en Chile y en Argentina, lo hizo jugar en 17 oportunidades, según los datos que entrega Transfermarkt. Con él en el banco, Enzo Fernández se anotó con dos asistencias y estuvo siempre presente en las oncenas estelares.

Por cierto, Becca no puede esconder su orgullo por su actuación en el Mundial. "Lo de Enzo fue fundamental, hasta conmovedor diría. A la hora de jugar y recuperar estaba en todos lados. Es un todoterreno", expresó el pelilargo entrenador que por el momento no tiene equipo. "En Defensa ya estaba, había jugado cuatro partidos con Hernán Crespo", añadió. Estaba incluida una final internacional.

"Analicé la final (N de la R: vs. Lanús en la Copa Sudamericana 2020, en la que eliminaron a Coquimbo Unido en la semifinal) cuando volví al club y me llamó la atención eso, que parecía que Enzo tenía 100 partidos en primera. Después con nosotros jugó todos los partidos de volante interior al lado de Raúl", explicó el ex adiestrador del Romántico Viajero, quien también dirigió a Independiente y Racing Club de Avellaneda, en alusión al mediocampista colombiano Raúl Loaiza.

"Tenía esa capacidad de pegada, cambio de frente y remate. Y sobre todo esa personalidad para afrontar la final contra el Palmeiras histórico y ganarle con él como bandera", recordó el triunfo ante el Verdao en la Recopa Sudamericana. "Es de esos chicos que tiene la capacidad de adaptarse al lugar, no importa dónde estén. Puede ser en Defensa, en River después, en Benfica, en la selección. Se ponen la camiseta y juegan como si estuvieran en el patio de su casa. Lo mismo Lisandro Martínez, otro chico con una capacidad tremenda de adaptación", apuntó también Sebastián Beccacece.

Enzo Fernández, la razón del quiebre de Beccacece con Gallardo

Pero no todo fue tan bueno de esa época de Enzo Fernández en Defensa y Justicia. Y precisamente porque terminó antes de lo previsto. Eso ocurrió por una llamada de Marcelo Gallardo, quien muy impresionado por el nivel mostrado por Enzo Fernández en Defensa y Justicia, quiso repescarlo antes del término de la cesión pues lo veía como una pieza fundamental en el equipo.

Como River Plate ya se había llevado a Braian Romero y a David Martínez, a Beccacece le pareció una falta a la palabra entre los clubes que buscaran también al centrocampista que acaba de ser fichado por el Chelsea inglés. Y desde entonces quedó distanciada la relación entre ambos, que llegaron al punto de tener un fuerte encontrón durante un partido.

Todo ocurrió el cinco de junio del año pasado. Andrés Herrera estaba presto a hacer un lateral, pero Becca saltó para intentar bloquearlo, casi como si jugara voléibol o básquetbol. Eso generó la molestia del Muñeco, quien lanzó un "¡está loco este!". Y el rosarino no se guardó nada cuando se iba rumbo al camarín, expulsado por el árbitro.

"¿Quién te crees que sos?, ¿Qué te pasa?, ¿A quién te comiste?", le gritó Beccacece a Gallardo. Y evidentemente con el tiempo quedó más que demostrado que no habían limado las asperezas anteriores. "Me pareció un acto arrogante y prepotente de su parte decirle a otro lo que puede hacer o decir cuando hay una autoridad que imparte justicia. Para eso tenés que responder de una manera ética y moral, ser intachable. Y Marcelo en su carrera tiene una cantidad de situaciones increíbles", fue el dardo de Becca.

Y lo reiteró cuando le tocó enfrentarse a él luego de eso. "En eso puntual, cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Me enojo y respondo lo que gesticula Marcelo porque me pareció arrogante y desubicado. Nada más", aclaró Beccacece. Y todo porque Gallardo levantó tres jugadores de su equipo. Incluido el talentosísimo Enzo Fernández.