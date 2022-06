Hace un par de semanas Robert Lewandowski comunicó en una conferencia de prensa de la selección de Polonia, que su deseo es salir del Bayern Munich.

El goleador polaco tiene un año más de contrato con el club bávaro, pero prefiere probar suerte en el Barcelona, que ya le ha hecho una oferta concreta.

Tras estas declaraciones, Oliver Kahn, director general del Bayern, señaló: "No sé por qué Robert (Lewandowski) elige esta forma de comunicar su situación. Estas declaraciones públicas no llevan a ninguna parte. Él debería saber todo lo que ha tenido en el Bayern. El aprecio no es algo unidireccional".

Las manifestaciones cruzadas se mantuvieron en los últimos días con Lewy insitiendo en que no ya cumplió un ciclo con el Bayern, pero ahora el director deportivo, Hasan Salihamidzic, aseguró que ya están dialogando directamente.

"Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y estamos muy contentos de que esté aquí. Creo que ahora las cosas se calmarán. Sabemos lo que tenemos con él y él sabe lo que tiene aquí. Hablamos sobre sus declaraciones públicas y que nos calmemos todos", señaló en Bild.

El ex futbolista confía en que el delantero estrella del equipo recapacite y decida finalizar su contrato en junio de 2023, aunque reconoce que ya están en busca de otros fichajes en ataque.

"En términos generales, estamos tratando de fortalecer nuestro equipo. Estamos trabajando en varias opciones en ataque. El mercado de fichajes no es fácil, siempre depende de las posibilidades financieras del club", afirmó:

"No quiero hablar de jugadores de otros clubes. Por supuesto que no podemos confiar en una opción para fortalecer nuestro ataque", finalizó.