Eduardo Vargas explica su gran rendimiento con Jorge Sampaoli: "Siempre está hablando conmigo las cosas que hago mal o bien"

Eduardo Vargas fue presentado oficialmente en el Atlético Mineiro este miércoles en Brasil. Turboman atendió a la prensa y se refirió a su reencuentro con el entrenador que mejor rendimiento le ha sacado en su carrera, Jorge Sampaoli.

Para el renquino, la confianza que le da el casildense es la clave de su rendimiento: "Hablamos siempre (con Sampaoli), yo quería mucho venir y estar con él nuevamente. ¿Por qué rindo tanto con él? Por la confianza que me da dentro y fuera del campo. Siempre está hablando conmigo las cosas que hago mal o bien".

Además, el ex Universidad de Chile afirmó que la ambición de Sampaoli lo motivó a llegar al Mineiro: "Él siempre quiere ganar todo, eso es lo que me motiva. El proyecto de él es salir campeón e intenar ganar todo, así que eso es lo que más me motivó. Sampaoli es muy conocido en todo el mundo, muchos jugadores que él tuvo en selecciones y equipos siempre hablan de su trabajo, que es muy intenso y muy contagiador, eso hace que el jugador siempre rinda más".

"Mi relación con Sampaoli es muy buena, es un tipo que siempre saca lo mejor de mí y me da mucha confianza. Estoy disponible para jugar, he estado entrenando y jugando normalmente, me siento bien", añadió Turboman.

Por último, el formado en Cobreloa se llena de optimismo de cara a la lucha por el Brasileirao: "Logré hacer una buena actuación con Sampaoli jugando en los extremos, no sé cómo me usará, pero siempre estaré listo para dar lo mejor de mí. Confío en que podemos ser campeones, incluso con una plantilla joven".

Eduardo Vargas junto a Jorge Sampaoli ganaron el Apertura, Clausura y Sudamericana 2011 con Universidad de Chile

Cabe recordar que Eduardo Vargas ha sido dirigido por Jorge Sampaoli en los mejores pasajes de su carrera. Ambos fueron parte de la Universidad de Chile de 2011 que lo ganó todo y también estuvieron juntos en la selección chilena que fue al Mundial de Brasil 2014 y que ganó la Copa América de 2015.