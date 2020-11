Eduardo Vargas desmiente haber rechazado la nominación a la selección chilena: "Espero volver"

Este miércoles, Eduardo Vargas fue presentado oficialmente en el Atlético Mineiro de Brasil. Turboman atendió a la prensa brasileña y tuvo palabras para explicar su ausencia en la selección chilena para los duelos ante Perú y Venezuela por eliminatorias.

Según se había especulado, Vargas había llamado para pedir su ausencia en la Roja, lo cual desmintió tajantemente: "Eso es mentira que yo llamé. La verdad es que chile tiene muy buenos jugadores adelantes, hoy no me tocó estar ahí, pero sí estoy apoyando y trabajando para llegar a una posible convocatoria en Chile".

Por otro lado, Turboman manifestó su alegría por estar de regreso en el fútbol brasileño y detalló cómo es su relación con Jorge Sampaoli: "Estoy feliz de estar aquí, la expectativa es ganar muchos títulos. Mi relación con Sampaoli es muy buena, es un tipo que siempre saca lo mejor de mí y me da mucha confianza. Estoy disponible para jugar, he estado entrenando y jugando normalmente, me siento bien".

Finalmente, el ex Universidad de Chile cree que no tendrá problemas de adaptación: "Ya venía viendo algunos partidos del equipo, conozco a parte de los jugadores y creo que no tendré muchos problemas para encajar y adaptar".

"Logré hacer una buena actuación con Sampaoli jugando en los extremos, no sé cómo me usará, pero siempre estaré listo para dar lo mejor de mí. Confío en que podemos ser campeones, incluso con una plantilla joven. Con buenas actuaciones tenemos posibilidades reales de ganar este título", sentenció.