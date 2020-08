Discoteca Núñez revela que ya no le molesta el apodo y hasta lo deja en el olvido: maduró y ya no es el mismo

Carlos Núñez, Discoteca Núñez, defendió la camiseta de Unión La Calera en 2018 antes de emigrar a Colombia como fichaje del Deportivo Pasto. El delantero Uruguayo es otro y deja atrás el apodo ligado a la vida bohemia.

“En este último tiempo he sido muy profesional. Antes salía mucho de noche, pero maduré, Hoy estoy enfocado en lo que es el fútbol. Antes no le daba pelota a cosas mínimas. Todos somos humanos. Muchas cosas no van de la mano del fútbol. Salía días en los que no tenía que salir o me tomaba una copa más de vino de la que debía. Igual nunca fui de tomar mucho”, dijo Discoteca Núñez a Olé.

Agrega que “es mentira que uno no puede salir. Pero hay que saber cuándo y a dónde. En esas cosas mejoré muchísimo. Me hice más profesional. Hoy ya no me llaman Discoteca como antes”.

El otrora calerano siguió complementando: “al principio me calentaba que me dijeran Discoteca. Pero la gente de Racing me lo dice hasta cariñosamente. Mucha gente no entiende que los jugadores somos personas normales como todas. Tenemos el mismo derecho a salir. Pasa que no tenemos los mismos días o tiempos. Y eso lo fui aprendiendo. Yo no tuve quién me guiara en mi carrera, me fui golpeando solo la cabeza contra la pared para darme cuenta de las cosas”.

Y añade: “yo salía y alguien me preguntaba: ¿qué hacés vos acá?. Yo le respondía: ¿y vos qué hacés acá? Soy una persona como vos y también vine a bailar”.

Discoteca Núñez en La Calera.

Por último sentencia que “sé que en Racing se me identifica con ese apodo. No me molesta. Acá me pusieron Tanque. Los colombianos son todos tipo Gio Moreno, muy técnicos. Yo iba contra los centrales, los chocaba y los tiraba. Les rompía los huevos siempre. Los centrales acá no están acostumbrados a que les jueguen así, a que los pecheen. Alexis García, el técnico que tuve en el primer año, me dijo que ya me tenían miedo”.